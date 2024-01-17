В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы

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В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых авто из этого количества составила 63%. На рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж.

Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт), второй по популярности – Nissan Qashqai (1041 шт). Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (790 шт).

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В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (688 шт), на втором месте – Toyota Prius (514 шт). Замыкаю тройку лидеров Chevrolet Volt (468 шт).

Напомним:

За 2023 год в Украину было ввезено почти 400 тыс транспортных средств. Это самые низкие показатели за последние три года. По сравнению с 2022 годом импорт упал на 29,5%.

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Также в 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

В то же время, за год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое.