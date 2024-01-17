В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новых авто из этого количества составила 63%. На рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж.
Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт), второй по популярности – Nissan Qashqai (1041 шт). Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (790 шт).
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (688 шт), на втором месте – Toyota Prius (514 шт). Замыкаю тройку лидеров Chevrolet Volt (468 шт).
Напомним:
За 2023 год в Украину было ввезено почти 400 тыс транспортных средств. Это самые низкие показатели за последние три года. По сравнению с 2022 годом импорт упал на 29,5%.
Также в 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.
В то же время, за год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое.