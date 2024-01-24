Новости 24 января: пакет финподдержки Украины, иностранные инвесторы заинтересовались двумя украинскими госбанками

О финподдержке Украины. ЕС готовит новые санкции против России и финансовую поддержку для Киева накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ, пытаясь возобновить уменьшение объемов западной помощи Украине.

О приватизации госбанков. Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков - "Укргазбанка" и "Сенс Банка".

О Мазепе. Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

О власти и бизнесе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.

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О столичном метрополитене. Причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская" стало некачественное проектирование и строительство участка.

Эксклюзив ЭП

Поймай меня, если сможешь. Преступники все больше используют "крипту"

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Проведенный ЭП анализ Единого государственного реестра судебных решений свидетельствует, что криптовалюты все чаще становятся инструментом совершения преступлений, а правоохранители за ним не успевают. (укр)