Мазепа после уплаты залога вышел из СИЗО

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Об этом сообщила юридическая фирма EQUITY.

"Игорь Мазепа вышел из СИЗО в связи с уплатой залога, который определила апелляционная инстанция", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Киевский апелляционный суд 23 января частично удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Мазепы - его оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, при этом уменьшили залог до 21 млн грн.

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

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Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Ночью с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.