КГГА объявила причину деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская"
Причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская" стало некачественное проектирование и строительство участка
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на предварительные выводы ученых.
"24 января получены первые предварительные выводы от Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения о причинах деформации тоннеля, приведшее к остановке движения поездов между станциями "Демеевская"-"Лыбедская", - говорится в сообщении.
"В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.
Также в соответствии с выводами ученых:
- КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля.
- Остановка движения поездов по этому участку была своевременной. Это позволило начать установление причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также восстановительные работы.
"Это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается. Оно проводится во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отметили в КГГА.
Напоминаем:
8 декабря 2023 года в Киеве состоялась Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой было принято решение об остановке движения поездов на аварийном участке.
С 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.
Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".