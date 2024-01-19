Дело Мазепы: суд отправил двух подозреваемых под стражу с залогом

Печерский районный суд Киева 19 января избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о незаконном завладении землей в Киевской области, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила в комментарии ЭП.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения двум подозреваемым в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 20 млн грн и 45 млн грн.

По данным источников ЭП, речь идет о подозреваемых с фамилиями Танасийчук и Пришепчук соответственно.

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"Таким образом суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор", - отметила пресс-секретарь ОГП.

Ходатайство об избрании меры пресечения организатору преступной организации, которым следствие считает Игоря Мазепу, слушают по существу. Суд удалился в совещательную комнату. По четвертому фигуранту - брату Игоря Мазепы Юрию, заседание по состоянию на 20:50 еще не началось.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Также стало известно, что прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.

Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.

"Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", - возмущается бизнесмен.

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение ходатайствует о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.