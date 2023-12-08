Новости 8 декабря: снижение инфляции, в Киеве на полгода перекрывают часть ветки метро
Об инфляции. Инфляция на потребительском рынке в ноябре снизилась до 5,1% в годовом измерении, с января по ноябрь она составляла 4,4%.
О столичном метро. Киевский метрополитен остановил движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.
В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Теремки" организуют движение наземного транспорта, что будет дублировать маршруты закрытых станций метро.
В Киевском метрополитене объяснили причину срочной остановки движения 8 декабря на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская": потолок пошел новыми трещинами.
Об єВідновлення. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объявило о старте выплат на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.
О камерах наблюдения с серверами в Москве. Тысячи камер видеонаблюдения с программным обеспечением от российского производителя TRASSIR/DSSL установлены по всей Украине и годами могли передавать информацию с них на серверы, расположенные в России.
О российском СПГ. В ЕС планируют предоставить странам-членам полномочия по запрету компаниям в России и Беларуси доступа к европейским трубопроводам и LNG-терминалам.
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