Инфляция в Украине снизилась до 5,1%: как изменились цены

Инфляция на потребительском рынке в ноябре снизилась до 5,1% в годовом измерении, с января по ноябрь она составляла 4,4%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Потребительские цены в Украине в ноябре 2023 замедлили рост до 0,5% с 0,8% в октябре, вернувшись в динамику сентября.

В ноябре прошлого года они выросли на 0,7%, поэтому в годовом измерении по итогам ноября-2023 инфляция снова снизилась - до 5,1% с 5,3%.

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Также в ноябре снизилась базовая инфляция – до 0,3% с 0,4% в октябре и 0,9% в сентябре после ее пребывания в июле-августе на нулевом уровне. В годовом исчислении по итогам ноября-2023 она также снизилась до 5,7% с 6,8%.

С начала текущего года инфляция в Украине составила 4,4%, базовая – 4,9%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 13,2%) подорожали овощи. На 2,6-1,0% выросли цены на молоко и молочные продукты, масло, сало, говядину, яйца, хлеб. На 4,3–0,6% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых, свинину, фрукты, масло подсолнечное, мясо птицы, рис, макаронные изделия.

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Цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 0,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%. Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.

Напоминаем:

Инфляция на потребительском рынке в октябре снизилась до 5,3% в годовом измерении, с января по октябрь она составила 14,6%.