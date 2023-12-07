Новости 7 декабря: меморандум о совместном производстве оружия с США, очередные санкции против россиян

О производстве оружия. Украина и США на конференции оборонных индустрий в Вашингтоне подписали Меморандум о совместном производстве в оборонной промышленности и обмене техническими данными.

О санкции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против российских граждан и компаний.

Об обстреле прифронтовой ТЭС. 7 декабря в результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области - это уже седьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние 1,5 месяца.

Об обстреле портовой инфраструктуры на Дунае. Ночью 7 декабря враг атаковал ударными БПЛА припортовую инфраструктуру Подунавья в Измаильском районе Одесской области.

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О банках. 122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года - это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн.

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Бюджет на треть пуст. Где правительство будет брать средства, если США и ЕС не помогут?

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Есть ли у власти план "Б" на случай, если переговоры о поддержке не принесут желаемого успеха, а получить все необходимые средства на 2024 год не удастся? (укр)

Война и мир в Дубае: мир поляризуется между Западом и нефтегазовыми диктатурами во главе с Россией

Мировые лидеры на конференции СОР 28 призывают сделать больше для сокращения выбросов и перехода на возобновляемые источники, а Россия в это время формирует лагерь вокруг нефтегазовых диктатур. (укр)