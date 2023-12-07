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Россияне обстреляли портовую инфраструктуру на Дунае, есть погибший

Четверг, 7 декабря 2023, 12:19 - Анастасия Жарикова

Ночью 7 декабря враг атаковал ударными БПЛА припортовую инфраструктуру Подунавья в Измаильском районе Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Несмотря на то, что силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", есть попадания.

"Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС", - отметил председатель ОВА.

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Напоминаем:

Трижды обстрелянная россиянами ночью 6 декабря одна из тепловых электростанций (ТЭС), несмотря на многочисленные повреждения, не прекратила работу.

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