Россияне обстреляли портовую инфраструктуру на Дунае, есть погибший
Четверг, 7 декабря 2023, 12:19 -
Ночью 7 декабря враг атаковал ударными БПЛА припортовую инфраструктуру Подунавья в Измаильском районе Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Несмотря на то, что силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", есть попадания.
"Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС", - отметил председатель ОВА.
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Напоминаем:
Трижды обстрелянная россиянами ночью 6 декабря одна из тепловых электростанций (ТЭС), несмотря на многочисленные повреждения, не прекратила работу.
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