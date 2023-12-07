фото: facebook умерова

Украина и США на конференции оборонных индустрий в Вашингтоне подписали Меморандум о совместном производстве в оборонной промышленности и обмене техническими данными.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, в меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине.

"В Украине должны быть построены производственные мощности для обеспечения ВСУ необходимым оружием в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания.

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Министерство обороны США и промышленные партнеры будут предоставлять Украине технические данные для начала локальной реализации отдельных проектов, целью которых является совершенствование устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции западных боеприпасов", - написал он.

"Документ предусматривает, что Украина получит мощности, которые необходимы для успеха на поле боя в ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе будут способствовать экономическому восстановлению и укреплению обороноспособности.

В частности, документ будет способствовать строительству в нашей стране производственных мощностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием, в частности в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания", - объяснили в ОП.

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"Оружия будет больше! Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными", - написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров по итогам первого дня конференции оборонных индустрий DFNC1: US Edition.

Экономическая правда