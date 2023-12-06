Новости 6 декабря: международные резервы Украины сокращаются, облгазы Фирташа выставят на приватизацию

О международных резервах. Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2023 года, по предварительным данным, составили 38,8 млрд долл - в ноябре они снизились на 0,5%.

Об облгазах Фирташа. Почти три десятка газораспределительных компаний, входивших в так называемую группу "облгазов Фирташа" и сейчас подчиненных государственной компании "Нафтогаз", будут переданы на приватизацию.

О налоговых проверках бизнеса. Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки.

О дополнительном налогообложении банков. Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый Верховной Радой закон о дополнительном налогообложении банков.

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О криминализации контрабанды. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей (СУП) призвали народных депутатов отправить на доработку законопроект №5420 по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров.

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На рынке газа образовалась цепь долгов на более чем 200 миллиардов гривень. Чем это грозит?

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Как сформировалась многомиллиардная задолженность и как выходить из кризиса? У правительства есть решения, но они не очень популярны. (укр)

Быстрый, мощный, дорогой. Что не так с Cybertruck Илона Маска?

Стартовали продажи Cybertruck, но впечатления от него неоднозначны. Что не так с первым пикапом Tesla? (укр)