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Зеленский подписал закон о дополнительном налогообложении банков

Среда, 6 декабря 2023, 13:24 - Анастасия Жарикова

Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый Верховной Радой закон о дополнительном налогообложении банков.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Закон предусматривает следующие ставки налогообложения банков:

  • ставка налога на прибыль за 2023 год составит 50%;
  • в последующие годы начиная с 2024 – 25%.

Напоминаем:

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За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд. грн. чистой прибыли.

Верховная Рада 21 ноября приняла в целом чтение законопроект о дополнительном налогообложении банков №9656д.

Министерство финансов инициировало изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.

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По расчету Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд грн. Дальше это 6-7 млрд.

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