Зеленский подписал закон о дополнительном налогообложении банков
Среда, 6 декабря 2023, 13:24 -
Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый Верховной Радой закон о дополнительном налогообложении банков.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Закон предусматривает следующие ставки налогообложения банков:
- ставка налога на прибыль за 2023 год составит 50%;
- в последующие годы начиная с 2024 – 25%.
Напоминаем:
Реклама:
За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд. грн. чистой прибыли.
Верховная Рада 21 ноября приняла в целом чтение законопроект о дополнительном налогообложении банков №9656д.
Министерство финансов инициировало изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.
Реклама:
По расчету Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд грн. Дальше это 6-7 млрд.
Реклама: