Бизнес-ассоциации просят Раду доработать законопроект по криминализации контрабанды

фото: укринформ

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей (СУП) призвали народных депутатов отправить на доработку законопроект №5420 по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров.

Об этом говорится в заявлениях ЕБА, Американской торговой палаты и СУП.

"На днях стало известно, что на ближайшее заседание ВРУ в повестку дня будет включен законопроект №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" для принятия в целом.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к народным депутатам с настоятельной просьбой отправить документ на доработку", - говорится в позиции ЕБА.

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В ассоциации отметили, что порог ответственности за таможенные правонарушения - 147 тыс неуплаченных платежей - необоснованно низкий.

"Для сравнения, ответственность за уклонение от уплаты налогов наступает при условии неуплаты около 3 млн грн. А проект закона предусматривает слишком широкий диапазон в выборе наказания (относительно небольшой штраф 17 тыс грн или лишение свободы на длительный срок до 11 лет. Это несет за собой множественные коррупционные риски", - пояснили в ЕБА.

Также в ассоциации добавляют, что законопроект требует существенной доработки в части установления четкого перечня субъектов уголовной ответственности за эти правонарушения.

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"То есть остается не понятным, кто может быть привлечен к уголовной ответственности за такие преступления - руководитель предприятия, декларант, таможенный брокер, перевозчик и т.д.", - отмечает ЕБА.

В то же время для подакцизных товаров проект закона требует существенной доработки в части уточнения перечня предметов товарной контрабанды, а именно - отдельных подакцизных товаров, предусмотрения квалифицирующих признаков и адекватных обоснованных санкций за совершение преступления, говорят в ассоциации.

"Кроме того, представители бизнеса наблюдают нарушения прав субъектов внешнеэкономической деятельности (при определении таможенными органами таможенной стоимости товаров, кода товаров, составление протоколов, которые в судебном порядке отменяются) и отсутствие действенных механизмов возмещения ущерба и ответственности должностных лиц органов властных полномочий.

Поэтому крайне важно определить один, но эффективный орган, который бы контролировал данный вопрос, чтобы не создавать еще один инструмент давления на прозрачный бизнес. В частности, по убеждению бизнеса, таким органом целесообразно было бы определить БЭБ, однако исключительно после перезагрузки данной структуры", - подчеркивает ЕБА.

В противном случае, принятие изменений в законодательство в таком виде может привести к еще большему давлению именно на прозрачный бизнес, отмечает также ассоциация.

"В то же время, для понимания баланса ответственности, как со стороны граждан, так и со стороны должностных лиц государственных органов, изменения в законодательство должны вноситься вместе с изменениями ответственности чиновников за принятие незаконных решений. В противном случае мы будем наблюдать безответственность и безнаказанность чиновников, и в то же время - несоизмеримую ответственность предпринимателей перед законом", - говорится в позиции ЕБА.

В Американской торговой палате в Украине также отметили, что принятие законопроекта №5420 без его доработки и без учета замечаний "может нанести вред законопослушному бизнесу, который сегодня сталкивается со значительными проблемами при экспорте и импорте товаров в связи с блокированием границ Украины и невозможностью осуществления перевозок другими путями кроме наземных".

"Эксперты компаний-членов Палаты благодарны народным депутатам, членам соответствующих комитетов ВРУ, за учет части предложений бизнес-сообщества (в частности, удаление из текста законопроекта №5420 статьи о "Недостоверном декларировании товаров").

В то же время, бизнес повторно обращался с предложением дополнить санкцию предлагаемой статьи УК положениями об обязательной конфискации и уничтожении алкогольных напитков и табачных изделий, выступающих предметами контрабанды. Кроме того, эксперты компаний-членов Палаты категорически не поддерживают имеющуюся в законопроекте №5420 редакцию статьи 201-3 УКУ "Контрабанда товаров" (относительно неподакцизных товаров)", - заявили в палате.

"Введение уголовной ответственности за контрабанду неподакцизных товаров в предлагаемой законопроектом редакции не только не будет способствовать эффективности противодействия теневой экономике, а наоборот, приведет к возникновению многочисленных коррупционных рисков и предпосылок для злоупотреблений контролирующих и правоохранительных органов, а также незаконного давления именно на законно работающий бизнес", - отметили в ассоциации.

Также призвал отправить законопроект на доработку и учет позиции бизнеса Союз украинских предпринимателей.

"Положения законопроекта содержат много дискреций, как по квалификации контрабанды, так и определение меры наказания за это нарушение, размер которого колеблется от штрафа в размере от 10 необлагаемых минимумов до лишения свободы до 7 лет, что создает почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и совершения давления на бизнес.

Также, по мнению Союза, делегирование БЭБ подследственности в проведении досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с контрабандой, целесообразно реализовывать только после перезагрузки этого правоохранительного органа", - добавили в СУП.

Напомним:

Верховная Рада на пленарном заседании 8 декабря намерена рассмотреть во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды.

Законопроект №5420 внесен в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект №5420 Рада приняла в первом чтении в середине июля 2023 года.

На криминализации контрабанды в Украине настаивает Европейская комиссия.

Экономическая правда