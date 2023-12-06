Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2023 года, по предварительным данным, составили 38,8 млрд долл - в ноябре они снизились на 0,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Интервенции НБУ для поддержания курсовой устойчивости и долговые выплаты страны в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров, пояснили в НБУ.

В целом в течение ноября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов, добавили в регуляторе.

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Первый фактор - операции НБУ на валютном рынке Украины. Нацбанк продал на валютном рынке 2,45 млрд долл США и выкупил в резервы 3,7 млн долл США.

Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила 2 452,9 млн долл США - по словам НБУ, она уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с октябрем "после успешной адаптации рынка к режиму управляемой гибкости курса".

Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре также были почти на 10% меньше, чем в сентябре, то есть до момента отказа от фиксированного курса, добавили в Нацбанке.

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Второй фактор - поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ поступило 2,33 млрд долл.

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте 109,2 млн долл, из которых 38,6 млн долл - долг перед ЕИБ, 30,9 млн долл - долг перед Всемирным банком, 30,8 млн долл - долг перед ЕБРР, остальное - долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила МВФ 250,3 млн долл.

Третий фактор - переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В ноябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 283,8 млн долл, пояснили в НБУ.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта, заявили также в регуляторе.

Напомним:

На 1 ноября международные резервы Украины составляли 38,9 миллиарда долларов - в октябре они снизились на 1,9%.

Экономическая правда