Налоговые проверки бизнеса: Зеленский подписал закон об отмене моратория

Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки.

Об этом говорится в карточке проекта закона №10016-д на сайте Верховной Рады.

Согласно ему, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 млн грн, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

Законопроект не возвращает проверки для ФЛП первой и второй групп и предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия. мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

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Проверки, открытые законопроектом №8401 с августа 2023 года, а именно производителей табака, топлива, алкоголя, игорного бизнеса и предоставлятелей финансовых услуг, остаются в приоритете.

Принятие законопроекта №10016-д является одним из структурных маяков в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Закон вступает в силу через день после публикации, несмотря на то, что парламент проголосовал за возобновление проверок с 1 декабря.

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Напоминаем:

Верховная Рада 9 ноября приняла во втором чтении законопроект №10016-д о частичном возврате документальных налоговых проверок.

Экономическая правда