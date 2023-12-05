Новости 5 декабря: займ от Всемирного банка на соцвыплаты, билеты на некоторые международные поезда подорожают

О займе от Всемирного банка. Министерство социальной политики и Всемирный банк подписали соглашение о создании нового проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)".

О билетах УЗ. "Укрзализныця" объявила, что уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы - это позволит продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок.

О "Парусе". Компания-владелец киберспортивной команды NAVI и разработчика S.T.A.L.K.E.R. приобрела один из самых известных киевских бизнес-центров "Парус" у нардепа и застройщика Вадима Столара.

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О гуманитарке. Министерство социальной политики в начале марта 2022 открыло гуманитарный счет для помощи украинцам. Средства из него получили пять организаций, которые переводили их одним и тем же компаниям, а гуманитарную помощь получили не все адресаты.

О ТРЦ Ocean Plaza. Компания "Ланита Инвест", которая владеет 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza и контролируется бизнесменом Андреем Ивановым, обвинила государство в ущемлении ее прав и пригрозила длительными судебными процессами.

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