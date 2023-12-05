Владелец S.T.A.L.K.E.R. Криппа купил у Столара столичный бизнес-центр "Парус"

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Компания-владелец киберспортивной команды NAVI и разработчика S.T.A.L.K.E.R. приобрела один из самых известных киевских бизнес-центров "Парус" у нардепа и застройщика Вадима Столара.

Об этом свидетельствует информация в едином государственном реестре юридических лиц, сообщает Forbes.

Торгово-офисный центр "Парус" зарегистрирован на ООО "Передовые технологии плюс", владельцем компании является ООО "Парус Холдинг".

Согласно изменениям в регистрационной информации, бенефициарным владельцем последнего стал Максим Криппа.

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Вадим Столар через фонд "Генезис" и его бывшая жена Инна Майструк выведены из перечня бенефициаров.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет 30 ноября разрешил ООО "Ола Файн" купить контрольную долю в уставном капитале ООО "Парус Холдинг".

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По данным YouControl, ООО "Ола Файн" принадлежит предпринимателю Максиму Криппи (100% через инвестиционный фонд "АРС Кэпитал").

В июле 2022 года Криппа стал известен благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes сообщало, что соглашение о передаче прав на NAVI состоялось еще в 2018 году.

В середине ноября стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.

Летом в Украине образовалась новая медиагруппа – интернет-издание "Главком" перешло в собственность Татьяны Снопко. Полгода до этого Снопко приобрела медиахолдинг "Экономика+", в состав которого входят издания Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo и Marketing Media Review.

Источники на медиарынке рассказали ЭП, что за сделками по приобретению новостных сайтов стоит предприниматель Максим Криппа, а Снопко выступает номинальной владелицей активов.

Кроме этого, Криппа трижды был помощником народных депутатов на общественных началах – Ивана Бокого от Социалистической партии в 2006-2007 годах, Валерия Бабенко от БЮТ в 2007-2012 годах и Руслана Лукьянчука от БЮТ в 2007-2012 годах. Два последних, по данным УП, входили в группу влияния Александра Турчинова. Лукьянчука характеризовали как "казначея кассы блока Тимошенко".