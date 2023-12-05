Все разделы
Укр / Рус

Всемирный банк предоставит Украине 1,2 миллиарда долларов ссуды на соцвыплаты в 2024 году

Вторник, 5 декабря 2023, 16:08 - Анастасия Жарикова
 
минсоцполитики

Министерство социальной политики и Всемирный банк подписали соглашение о создании нового проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)".

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Целью проекта является финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, а также поддержка реформ в сфере социальной защиты в Украине.

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долл. из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии.

Реклама:

В Минсоцполитики пояснили, что средства проекта будут направлены в общий фонд Госбюджета и обеспечат финансирование 29 социальных выплат, которые уже предусмотрены в государственном бюджете на 2023 и 2024 годы.

Таким образом, Всемирный банк поддерживает устойчивость социальных расходов, и позволяет своевременно направлять выплаты нуждающимся в них гражданам.

Также проект направлен на реализацию ряда реформ в сфере социальной защиты – предпосылкой получения средств является ряд шагов по дальнейшей цифровизации системы социальной поддержки; повышение адресности выплат для внутриперемещенных лиц; введение механизма софинансирования отдельных социальных услуг из государственного бюджета. Вместе, эти шаги преследуют цель повышения прозрачности, эффективности, фокусировки социальных выплат на тех граждан, которые больше всего их нуждаются.

Реклама:

Напоминаем:

Министерство социальной политики перезапустило ранее разработанную программу "Рука помощи", согласно которой неработающие граждане малообеспеченных семей могут получить кредит на начало или развитие собственного дела.

Экономическая правда

Минсоцполитики Всемирный банк выплаты пенсии
Реклама:
Материалы по теме
Минсоцполитики перевело почти 164 миллиона на гуманитарку ряду сомнительных фондов - расследование 5 декабря 2023, 12:11
До 100 тысяч на открытие бизнеса: Минсоцполитики перезапустило программу для малообеспеченных 5 декабря 2023, 11:19
Ввоз гумпомощи: Кабмин продлил срок использования бумажных деклараций 20 ноября 2023, 19:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте