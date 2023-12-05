Миноритарный владелец ТРЦ Ocean Plaza пригрозил государству судом

ТРЦ OCEAN PLAZA

Компания "Ланита Инвест", которая владеет 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza и контролируется бизнесменом Андреем Ивановым, обвинила государство в ущемлении ее прав и пригрозила длительными судебными процессами.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на заявление компании.

ТРЦ Ocean Plaza ранее принадлежал подсанкционным российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам.

Непосредственным владельцем Ocean Plaza является ООО "ИС Лыбидь", при этом государственная доля - 66,5%, а Иванову принадлежит 33,5%.

Реклама:

Как отмечает издание, устав "ИС Лыбидь" был прописан так, "что без Иванова ни одно важное решение принять было невозможно, потому что все, что относилось к компетенции общего собрания (высшего органа управления ООО), должно было приниматься 3/4 голосов".

Однако 24 ноября коллегия при Министерстве юстиции отменила эту редакцию устава, и теперь решения могут приниматься простым большинством.

"Также ограничены полномочия дирекции: по отмененному уставу она могла без проведения общего собрания принимать сделки на сумму до 1 млн долл, теперь эта сумма не может превышать 50 тыс долл.

Реклама:

Отмененный устав предусматривал изменения и расширение состава дирекции компании, а также диверсификацию компетенций и функциональных обязанностей каждого из директоров", - говорится в сообщении.

"ООО "Ланита Инвест", которая владеет третью часть ТРЦ "Оушен Плаза", считает решение государства неправомерным и таким, что спровоцирует длительные судебные процессы, а следовательно - нанесет ущерб инвестору и активу", - говорится в заявлении компании.

Напомним:

В октябре и.о. главы ФГИУ Александр Федоришин говорил в интервью ЭП, что Фонд госимущества хочет сменить менеджмент ООО "Инвестиционный союз Лыбидь", но это невозможно, пока не будет обжалован устав предприятия.

Ранее Фонд госимущества обратился к правительству с инициативой включить в перечень объектов большой приватизации государственную долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza для продажи на открытом аукционе.

Читайте также: Откроется ли Ocean Plaza и кому он принадлежит - россиянам или государству? Разбор

Экономическая правда