Минсоцполитики перевело почти 164 миллиона на гуманитарку ряду сомнительных фондов - расследование

Следствие.Инфо

Министерство социальной политики в начале марта 2022 открыло гуманитарный счет для помощи украинцам. Средства из него получили пять организаций, которые переводили их одним и тем же компаниям, а гуманитарную помощь получили не все адресаты.

Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо.

За первые месяцы Великой войны на гуманитарный спецсчет поступило более 625 млн грн – как от украинцев, так и из-за рубежа. Средства должны были потратить на нужды вынужденно перемещенных людей — закупку пищи, средств гигиены, медикаментов и т.д.

В марте 2022 года министерство создало Комиссию по вопросам распределения средств для оказания помощи в условиях военного положения, которая должна была распределить 625 миллионов гривен и контролировать их расход.

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Далее Комиссия получает просьбу о предоставлении помощи от, например, городского совета — но не напрямую, а через разные фонды и союзы.

Среди них пять организаций, получивших от Минсоца почти 164 млн. грн.: благотворительные фонды "Владиславий" (предыдущее название "Добра-Дело") и "Воля и достоинство" (предыдущее название "Киры Денисовны"), общественный союз "Национальная ассоциация топливного ритейла", всеукраинское общественное объединение "Институт сестринского дела Украины" и общественное объединение "Закарпатское военно-патриотическое объединение "Карпатська Січ".

"Эти организации, логично, должны были закупить у кого-то товар за министерские деньги и доставить его пострадавшим. В ходе расследования удалось установить, что денежные средства от союзов и фондов поступали на счета одних и тех же компаний", - говорится в расследовании.

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Журналисты установили, что в одном случае часть товаров организации закупали за гуманитарные средства по значительно завышенным ценам, во втором — просто присваивали приобретенное, в третьем — якобы поставляли продукцию в огромных объемах.

В то же время фонды с проверенной репутацией — например Женское ветеранское движение — не получили средства от Минсоцполитики, в отличие от непонятных организаций без сайтов, с недействительной почтой и несуществующим адресом.

Одним из получателем средств Минсоцполитики стал город Конотоп, где гуманитарную помощь должны были получить люди, эвакуируемые сюда из зон боевых действий.

Заместитель городского головы Конотопа Юрий Павлов, в то время занимавшийся гуманитаркой, говорит, что город получил помощь от одной из пяти организаций, которой Минсоцполитики предоставило средства. Но кроме подписанных актов приема-передачи продуктов, чиновник не предоставил журналистам никаких доказательств — ни фотоподтверждений, ни списка якобы получивших помощь людей.

По его словам, фонд вышел на городской совет самостоятельно.

Два благотворительных фонда – "Владиславий" и "Воля и достоинство" – после получения средств от Минсоцполитики изменили свои названия. Последний и должен был поставлять гуманитарку Конотопа.

Руководитель благотворительного фонда "Владиславий", ранее называвшийся "Добра-Дело", Владислав Мельохин связан с более чем тремя сотнями компаний. Журналисты спросили, что он думает о том, что его фонд может быть причастен к хищению гуманитарных средств, но тот назвал это бредом и отказался от комментариев.

Эксперт Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб отметила, что подобные манипуляции с изменением названия могут свидетельствовать о том, что нынешний руководитель снимает с себя ответственность за происходящее с организацией ранее.

Благотворительные фонды и организации, получавшие средства от Минсоца, переводили их в свою очередь фирмам, деятельность которых в большинстве случаев может быть сомнительной — они имеют широкий перечень видов деятельности. Эти компании обязаны были поставлять заказчикам продукты либо оказывать сервисы.

ОО "Закарпатское военно-патриотическое объединение "Карпатская Сечь" перечислило 930 тысяч гривен фирме "Релакс Инвест". "Следствие.Инфо" пообщалось с ее руководительницей — Еленой Стучек, которая даже не знала о своем действительном статусе руководительницы.

"Я бы вам сказала, как там сотрудничали. На меня компанию оформили, а потом оттуда звонили по телефону: чтобы оттуда сняться, нужно поехать и заплатить немаленькую сумму", — говорит Стучек.

От Стучек журналисты также получили копию доверенности на имя Кирилла Бендерского о праве быть представителем женщины по вопросам, касающимся компании.

"Есть вероятность, что мое имя методом "научного тика" избрали и я стал счастливым обладателем некой доверенности", — пишет в одном из мессенджеров Бендерский.

Компания Стучек была не единственной, что получала средства от одной из этих пяти организаций. Журналисты проанализировали еще несколько компаний, юридические адреса которых находятся в Киеве, но офисы по месту регистрации компаний не нашли.

Компания "Инпавелресурс" якобы закупала товары у еще одной – "Торговый Дом Элит-Эдвайс". В целом эта фирма получила средства от трех из пяти организаций. Ранее "ТД Элит-Эдвайс" фигурировал в уголовном производстве о хищении государственных денег, выделявшихся на проект в Национальном институте рака.

На этот раз в уголовном производстве о гуманитарной помощи значится, что поставляемые аптечки "ТД Элит-Эдвайс", на самом деле стоили чуть больше тысячи гривен за каждую, но в фонд они дошли по цене в четыре раза больше.

То есть только на аптечках переплата может достигать 3,5 миллиона гривен.

Еще две организации суммарно получили от Минсоца 86,5 миллиона гривен. 18 мая 2022 года у обоих сменились руководители. Ими стали Валерия Чанышева и Евгений Чанышев. Женщина возглавила Ассоциацию топливного ритейла, а мужчина – Институт сестринского дела.

После того, как Минсоц перевел эти организации, средства перечислялись по цепи на счета частных фирм.

Издание позвонило этим компаниям, их представители говорят, что не поставляют такие объемы топлива. Другая компания-поставщика подтвердила хозяйственные отношения с "Люкс Оил Трейд", но объемы поставок не раскрыла из-за коммерческой тайны.

Получил ли кто-то гуманитарку?

О помощи для населения просили совет и администрация Киевщины, Черниговщины и Харьковщины. А также народная депутат от "Слуги Народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая выбиралась по мажоритарке в одном из округов Киевщины.

Организации Чанышева отчитались о том, что все средства потратили, а помощь оказали.

Журналисты "Следствия.Инфо" обратились ко всем, кто просил о помощи, чтобы проверить, действительно ли она дошла до людей.

Так, Бучанский РВА в ответ на журналистский запрос сообщил, что у них отсутствуют подтверждения о получении такой помощи.

Полесский поселковый совет на Киевщине сообщил, что информацию предоставить не может, потому что это тайна досудебного расследования.

"Указанная в ответе статья уголовного правонарушения нарушается при незаконном использовании гуманитарной помощи, чтобы получить прибыль. По данным журналистов, Полесский поссовет не получал помощь", - говорится в расследовании.

Харьковский городской совет также не получил никакой помощи от Института сестринского дела на выделенные ему Минсоцом 9,2 миллиона гривен.

Что говорят в Минсоцполитике?

Журналисты спросили Министерства социальной политики, как чиновники контролировали использование средств с гуманитарного счета. В ответе говорится, что должностные лица исследовали отчеты и обращались в фонды и организации только по поводу неиспользованных денег и их возврата.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк, просившая о помощи у одной из организаций для своего округа сказала, что обратиться в этот союз ей посоветовала тогдашняя глава Минсоца Марина Лазебная.

"Я вам точно говорю, что ни никаких хищений при мне не было, все контролировалось. Если есть какие-то вопросы у правоохранительных органов, они могут обращаться ко мне. Я в стране и никуда не уезжала", - сообщает журналистам Марина Лазебна.

Первый глава Комиссии Борис Лебедцов также заявил, что средства предоставлялись только тем организациям, которые имели письма-просьбы от официальных структур о том, что нужна помощь и в каком количестве.

Первый заместитель Министра и по совместительству второй глава Комиссии Евгений Котик считает, что со стороны Минсоцполитики было сделано максимум в пределах его полномочий и функций.

Тогдашнее руководство Минсоца утверждает, что об продолжающемся уже более года официальном следствии ничего не знает и с правоохранителями не общалось.

Уголовное производство по гуманитарной помощи расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Министерка Лазебная и два ее заместителя – Лебедцов и Котик, возглавлявшие Комиссию по вопросам распределения гуманитарных средств, уволились один за другим летом прошлого года.