Новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно

О российских активах. США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации 300 млрд долларов замороженных российских активов, поскольку союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О подрыве судна. В Черном море произошел подрыв на российской морской мине гражданского судна под флагом Панамы - балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов.

О пенсиях. Министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться.

О спонсорах войны. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного виробника мотовсюдиходів - китайську компанію Shandong Odes Industry Co., Ltd (Aodes).

Реклама:

О курсе гривни. Гривня завершает год, обновив минимум официального курса, - на уровне 37,98 гривни за доллар.

Эксклюзив ЭП

Украина может производить гораздо больше оружия. Что для этого нужно?

Отечественный ОПК кратно наращивает производство. Для реализации всего его потенциала не хватает финансирования, кадров и эффективного взаимодействия государства с бизнесом

Реклама: