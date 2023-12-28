Гривня завершує рік, оновивши мінімум офіційного курсу
Четвер, 28 грудня 2023, 20:39 -
Національний банк 28 грудня послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., – до 37,98 гривні за долар.
Про це свідчать дані НБУ.
Встановлений в останній день торгів на міжбанківському валютному ринку курс діятиме до кінця року - з 29 по 31 грудня.
Довідкове значення курсу гривні, яке встановлюється Нацбанком на 12:00, у четвер також знизилося на 1%, або на 39 коп., – до 37,9404 грн/дол.
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Нагадуємо:
У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.
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