Китайського виробника всюдиходів віднесли до міжнародних спонсорів війни: поставили машини армії РФ

НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного виробника мотовсюдиходів - китайську компанію Shandong Odes Industry Co., Ltd (Aodes).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою для внесення компанії до списку стало те, що Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії.

Також компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до Росії та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора.

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До Росії Shandong Odes почала постачати свою продукцію з 2021 року. А офіційним дистриб'ютором Aodes на території рф є ТОВ "Меркури-ДВ". Лише за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад 797 тис дол.

Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва.

У період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року до Росії було імпортовано товарів виробництва Aodes на понад 16 млн дол. Серед них квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни.

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"Але товари Aodes можуть бути використані не тільки як техніка для активного відпочинку чи спорту. Так, у 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії.

Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з "додатковими опціями", - зазначили в Нацагентстві.

Машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.

"Компанія Shandong Odes Industry через дистриб’юторів ТОВ "Меркури -ДВ" та ТОВ "Формула Д" забезпечує технологічні спроможності країни-агресора, активно підтримує економіку та воєнну машину росії. Спроб засудити війну РФ проти України від керівництва компанії не було", - резюмували в НАЗК.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC).