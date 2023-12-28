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В Черном море на российской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы

Четверг, 28 декабря 2023, 10:35 - Алексей Павлыш
 

В Черном море произошел подрыв на российской морской мине гражданского судна под флагом Панамы - балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что при осмотре судна и опросе капитана обнаружили двух моряков, которые получили ранения. Одному оказали помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу, его состояние удовлетворительное.

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К судну направили буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

 

Экономическая правда

война
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