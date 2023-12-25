Новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 миллиардов

О международной помощи. Украина получила 1,34 млрд долларов как шестое дополнительное финансирование на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны.

О МВФ. Украина выполнила один из структурных маяков Международного валютного фонда в сфере инвестиций.

О санкциях. Министерство юстиции 25 декабря инициировало взыскание в доход государства активов ООО "Роял Пей", связанного с российской букмекерской компанией 1xbet, на 1,8 миллиарда гривен.

О банках. Платежеспособные украинские банки с января по ноябрь получили 130,55 миллиарда гривень прибыли, что в 6,7 раз выше, чем в аналогичный период прошлого года (19,43 миллиарда гривень).

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О РФ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что готовится к ужесточению санкций, направленных на экономику страны.

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