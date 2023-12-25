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Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат

Понедельник, 25 декабря 2023, 11:26 - Лия Ильченко

Украина получила 1,34 млрд долларов как шестое дополнительное финансирование на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщает Министерство финансов.

Финансирование осуществляется в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов США, которые поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии Правительства Японии.

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А также гранты:

  • 190 млн долларов от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF);
  • 50 млн долларов от Правительства Соединенных Штатов Америки;
  • 20 млн долларов от Правительства Швейцарии.

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам ГСЧС.

"Международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Всемирный банк пенсии зарплата война
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