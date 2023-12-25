Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet

Министерство юстиции 25 декабря инициировало взыскание в доход государства активы ООО "Роял Пей".

Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Так, Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства.

"Просим применить санкцию к ООО "Роял Пей" и взыскать в бюджет Украины ценные бумаги и денежные средства на общую сумму более 1,8 млрд грн", - отметила она.

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Напоминаем:

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

Среди 287 юридических лиц, попавших под санкции СНБО, в частности, было связано с букмекерской компанией 1xbet ООО "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe).

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В июне в управление АРМА передали 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) - эта структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины.