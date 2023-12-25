В центробанке России готовятся к ужесточению санкций

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что готовится к ужесточению санкций, направленных на экономику страны.

Об этом она заявила в интервью РБК.

По ее словам, структурная перестройка российской экономики идет "достаточно быстро", поскольку бизнес адаптируется к санкциям.

"Есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления", - сказала она.

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Также Набиуллина отметила, что трансграничные платежи остаются проблемой для многих компаний. По ее словам, в развитии долгосрочного финансирования также существуют "очень серьезные" проблемы.

"Мы не можем сказать, что ответили на все вызовы", - сказала Набиуллина.

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Минфин США объявил, что применит санкции против банков, которые способствуют сделкам, по которым Россия закупает полупроводники, шарикоподшипники и другое оборудование, необходимое для ее военной машины, даже если они не знают, что делают это.

ЕС 15 декабря поддержал 12-й пакет санкций против России.