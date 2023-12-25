Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов

Платежеспособные украинские банки с января по ноябрь получили 130,55 миллиарда гривень прибыли, что в 6,7 раз выше, чем в аналогичный период прошлого года (19,43 миллиарда гривень).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает Интерфакс-Украина.

В ноябре чистая прибыль снизилась до 7,85 млрд грн с 12,85 млрд грн в октябре. Снижение прибыли по сравнению с предыдущими месяцами объясняют, в частности, ростом отчислений в резервы в прошлом месяце до 3,75 млрд грн, что является рекордным показателем для этого года, тогда как в предыдущие два месяца резервы даже расформировались в объеме до 1 млрд грн.

Общие доходы финучреждений за 11 месяцев выросли на 25,7% к аналогичному периоду прошлого года, в частности чистый процентный доход увеличился на 34,5% - до 182,22 млрд грн, тогда как чистый комиссионный - на 2,5%, до 45,6 млрд грн.

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Доля процентных доходов банков в общей структуре за ноябрь осталась на уровне октября - 68,1%, тогда как в ноябре прошлого года она была на уровне 60,2%. Доля комиссионных по итогам прошлого месяца также не изменилась - 21,7%, тогда как год назад она была выше - 23,7%.

Доля поступлений от валютных операций выросла в ноябре на 0,1 п.п. - до 7,1%, тогда как в аналогичный период прошлого года она достигала 13,1%.

За 11 месяцев этого года банки уплатили 26,17 млрд грн налога на прибыль, в том числе в ноябре - 4,13 млрд грн.

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Напоминаем:

За 10 месяцев этого года украинские банки заработали 122,7 млрд грн - уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн.

6 декабря 2023 года президент подписал закон о введении дополнительного налогообложения сверхприбылей банков: 50% за 2023 год и 25%, начиная с 2024 года.

Верховная Рада 21 ноября приняла в целом чтение законопроект о дополнительном налогообложении банков №9656д.

Министерство финансов инициировало изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.