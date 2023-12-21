Новости 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы

О финансах. Европейский Союз 21 декабря выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

О "Киестаре". Мобильный оператор "Киевстар" объявил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. Также компания рассказала о компенсации абонентам за неудобства, связанные со сбоем.

О Киеве. На строительстве недавно открытого в Киеве Подольского мостового перехода разоблачены убытки на 24 млн гривен.

О истребителях. Россияне использовали дипломатическое давление в неназванной стране, чтобы сорвать контракт на поставку Украине самолетов.

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О госдолге. Группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановление выплат по официальному долгу до 2027 года.

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