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Россия сорвала украинский контракт на поставку истребителей

Четверг, 21 декабря 2023, 10:40 - Экономическая правда
 
Владислав Бельбас
фото Украинская бронетехника

Россияне использовали дипломатическое давление в неназванной стране, чтобы сорвать контракт на поставку Украине самолетов.

Об этом рассказал директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в интервью ЭП.

По его словам, компания начала договариваться о покупке истребителей у одной из стран "на другом конце планеты". Минобороны подтвердило, что самолеты нужны, а продавец был готов их продать. Однако одно из писем об этой сделке попало в руки россиян.

"Очень скоро представитель российского посольства в этой стране начал ходить с этим письмом и угрожать местным чиновникам, что Россия прикроет для этой страны какие-то проекты. В итоге сделка сорвалась, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители", - отметил Бельбас.

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Больше о работе крупнейшей частной оборонной компании Украины читайте в материале: Укрытия от ракет, российские шпионы и много украинского оружия. Интервью с директором "Украинской бронетехники" Бельбасом

Экономическая правда

Украина Россия оружие война
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