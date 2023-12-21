Разоблачены миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве

На строительстве недавно открытого в Киеве Подольского мостового перехода разоблачены убытки на 24 млн гривен.

Об этом сообщает Полиция Киева.

"Разоблачили очередную схему хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода", - говорится в сообщении.

Подозрение в служебной халатности объявлено заместителю директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

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В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне этого года подозреваемый получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не убедившись в соответствии объемов расходов на эксплуатацию строительных машин.

Проведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов на аренду специальной техники. По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету достигает 24 миллиона гривен.

Это уже второе подозрение, которое получил указанный чиновник. В сентябре текущего года ему уже вручили подозрение по этой же статье - тогда, в результате необоснованно завышенных цен на песок, строительство "подорожало" на 6,5 миллионов гривен.

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