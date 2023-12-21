Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановление выплат по официальному долгу до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Изменения в Меморандум о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу 21 декабря подписал министр финансов Сергей Марченко.

Сегодняшнее подписание позволит продлить до конца марта 2027 года действие Меморандума о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года.

Реклама:

Такие условия соответствуют завершению текущей EFF программы МВФ,

Подписантами выступили представители правительств США, Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании.

"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов.

Реклама:

Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины", - отметил Марченко.

В Минфине подчеркнули, что группа официальных кредиторов отметила работу Правительства Украины в выполнении условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрении важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.

Напоминаем:

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что мораторий на выплату Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, реструктуризация будет проведена до середины 2024 года.