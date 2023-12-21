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"Киевстар" полностью восстановил свои сервисы и рассказал, какой будет компенсация

Четверг, 21 декабря 2023, 12:08 - Алексей Павлыш
 
фото: киевстар

Мобильный оператор "Киевстар" объявил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. Также компания рассказала о компенсации абонентам за неудобства, связанные со сбоем.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Так, "Киевстар":

  • отменяет следующую плановую плату за тариф для своих пользователей;
  • выделяет 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:

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  • абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 по 21.01;
  • бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
  • пользователей "Домашнего Интернета" и "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 1.01 по 31.01.

Подробности компенсации доступны по ссылке.

"Все произойдет автоматически - подключать ничего не нужно", - отмечают в "Киевстаре".

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Экономическая правда

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