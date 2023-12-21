"Киевстар" полностью восстановил свои сервисы и рассказал, какой будет компенсация
Четверг, 21 декабря 2023, 12:08 -
Мобильный оператор "Киевстар" объявил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. Также компания рассказала о компенсации абонентам за неудобства, связанные со сбоем.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Так, "Киевстар":
- отменяет следующую плановую плату за тариф для своих пользователей;
- выделяет 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.
Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:
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- абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 по 21.01;
- бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
- пользователей "Домашнего Интернета" и "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 1.01 по 31.01.
Подробности компенсации доступны по ссылке.
"Все произойдет автоматически - подключать ничего не нужно", - отмечают в "Киевстаре".
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Экономическая правда
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