"Киевстар" полностью восстановил свои сервисы и рассказал, какой будет компенсация

фото: киевстар

Мобильный оператор "Киевстар" объявил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки. Также компания рассказала о компенсации абонентам за неудобства, связанные со сбоем.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Так, "Киевстар":

отменяет следующую плановую плату за тариф для своих пользователей;

выделяет 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:

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абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 по 21.01;

бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

пользователей "Домашнего Интернета" и "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 1.01 по 31.01.

Подробности компенсации доступны по ссылке.

"Все произойдет автоматически - подключать ничего не нужно", - отмечают в "Киевстаре".

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Экономическая правда