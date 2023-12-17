"Киевстар" восстанавливает еще 2 услуги после атаки и готовится включить SMS

В телекоммуникационной компании "Киевстар" заявили о восстановлении виртуальных частных сетей (VPN), и начало восстановления машино-машинного взаимодействия (M2M) для бизнеса. Планируется как можно быстрее восстановить работу SMS.

Об этом сообщает пресс-секретарь "Киевстар" Ирина Леличенко в комментарии для ЭП.

"Киевстар" начинает восстанавливать все услуги после крупнейшей в истории компании хакерской атаки. Как отмечается, на момент 17 декабря 2023 года восстановлены следующие услуги:

Голосовая связь (включая роуминг);

мобильный интернет (определенное время может работать с заниженной скоростью);

Домашний интернет (не в полном объеме);

VPN.

Планируется также скорейшее включение услуги SMS и восстановление способа взаимодействия между устройствами M2M, который часто используют для безопасности в бизнесе, в автомобилях, в сфере здравоохранения.

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Компания также информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.

Напоминаем:

Около 2% пользователей остаются без домашнего интернета от телекоммуникационной компании "Киевстар", наибольшее количество приходится на столицу, компания уже привлекает всех необходимых специалистов.

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Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщает о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".

Мобильный оператор "Киевстар" 14 декабря начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.

Более 90% базовых станций мобильного оператора "Киевстар" на подконтрольных Украине территориях работают.

Учитывая недавнюю мощную атаку на "Киевстар", пользователям оператора советуют изменить все пароли.