"Киевстар" восстанавливает еще 2 услуги после атаки и готовится включить SMS
В телекоммуникационной компании "Киевстар" заявили о восстановлении виртуальных частных сетей (VPN), и начало восстановления машино-машинного взаимодействия (M2M) для бизнеса. Планируется как можно быстрее восстановить работу SMS.
Об этом сообщает пресс-секретарь "Киевстар" Ирина Леличенко в комментарии для ЭП.
"Киевстар" начинает восстанавливать все услуги после крупнейшей в истории компании хакерской атаки. Как отмечается, на момент 17 декабря 2023 года восстановлены следующие услуги:
- Голосовая связь (включая роуминг);
- мобильный интернет (определенное время может работать с заниженной скоростью);
- Домашний интернет (не в полном объеме);
- VPN.
Планируется также скорейшее включение услуги SMS и восстановление способа взаимодействия между устройствами M2M, который часто используют для безопасности в бизнесе, в автомобилях, в сфере здравоохранения.
Компания также информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.
Напоминаем:
Около 2% пользователей остаются без домашнего интернета от телекоммуникационной компании "Киевстар", наибольшее количество приходится на столицу, компания уже привлекает всех необходимых специалистов.
Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщает о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".
Мобильный оператор "Киевстар" 14 декабря начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.
Более 90% базовых станций мобильного оператора "Киевстар" на подконтрольных Украине территориях работают.
Учитывая недавнюю мощную атаку на "Киевстар", пользователям оператора советуют изменить все пароли.