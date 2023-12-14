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Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця

Четвер, 14 грудня 2023, 15:53 - Анастасія Жарикова

Понад 90% базових станцій мобільного оператора "Київстар" на підконтрольних Україні територіях працюють.

Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко у Facebook

"Розвінчуємо чутки. "Хакери "вбили" не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на базових станціях" - це нісенітниця. Понад 90% базових станцій Київстару на підконтрольній Україні території - у працездатному стані", - зазначила вона.

Наразі вони обробляють голосовий трафік, який активно зростає. 

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Речниця оператора зазначила, що у Київстар не один "головний пункт управління мережею". Компанія у перші місяці війни побудувала кілька резервних пунктів, зараз вони також в працездатному стані.  

Нагадуємо:

Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомляє про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".

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Київстар мобільний зв'язок інфраструктура
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Економічна правда
Укр / Рус
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