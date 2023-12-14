Абонентам "Київстар" радять змінити паролі

З огляду на нещодавню потужну атаку на "Київстар", користувачам оператора радять змінити всі паролі.

Про це заявив співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев, повідомляє NV.

"Якщо щось відбувається, те, чого ви не розумієте, не зайвим буде змінити паролі на тих ресурсах, якими ви користуєтеся. Регулярно відбуваються крадіжки даних. Ми перебуваємо в стані війни, кібервійни, зокрема", — зазначив експерт.

За його словами, від цього залежить безпека як військових, так і пересічних громадян.

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"Це ваша особиста безпека, безпека ваших рідних, безпека ваших друзів, родичів, військових, наприклад. Тому що вас можуть зламати, щоб отримати доступ до військових, або соцмереж ваших, і зрозуміти, де перебуває та чи інша людина. Кожна людина зараз є елементом національної кіберстійкості. Це важливо пам’ятати", — заявив експерт.

"Будь-яка людина є ціллю, мішенню для зловмисників, для російських хакерів. Тому важливо це взагалі робити. Навіть не тому, що щось зламали, або вкрали якісь дані, а просто тому, що якщо ви це не робили три місяці, то візьміть і поміняйте", — заявив співзасновник Cyber Unit Technologies.