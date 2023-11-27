OpenAI, несмотря на кризис в руководстве, планирует продать акции при оценке в $86 миллиардов

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Компания OpenAI не отказалась от планов продажи сотрудниками акций компании действующим инвесторам: несмотря на хаос в руководстве на прошлой неделе, крупные инвесторы настроены оптимистично.

Об этом пишет Financial Times.

"Будущая продажа акций OpenAI имеет целью проверить, сколько стоил компании и ее сторонникам хаос в руководстве на прошлой неделе, хотя крупные инвесторы настроены оптимистично по обеспечению высокой оценки.

По словам двух инвесторов, которые непосредственно знакомы с ситуацией, продажа акций сотрудников, которая была запланирована до увольнения на прошлой неделе главного исполнительного директора Сэма Альтмана и должна была оценить компанию в 86 миллиардов долларов, продолжится, как и планировалось", - пишет издание.

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Это будет первой проверкой аппетита инвесторов к OpenAI после битвы между Альтманом и советом директоров, которая осветила такие проблемы в компании, как сложные механизмы управления, в которых некоммерческий совет директоров контролирует коммерческую компанию.

Венчурные группы, такие как Thrive Capital Джоша Кушнера, Sequoia Capital и Khosla Ventures, были среди тех, кто настаивал на возвращении Альтмана на должность, поскольку они стремились защитить свои существующие доли в OpenAI.

Инвесторы по-прежнему уверены, что новая продажа акций все еще может утроить оценку OpenAI в 29 млрд долл, когда Microsoft взяла на себя обязательство инвестировать в компанию 10 млрд долл в начале этого года.

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Возвращение Альтмана на должность генерального директора принесло некоторое облегчение инвесторам и может проложить путь к более простой корпоративной структуре с более четким фокусом на повышении прибыльности, а не на цели совета директоров создать ИИ, который "принесет пользу всему человечеству", по словам двух инвесторов компании.

Microsoft, которая владеет значительным миноритарным пакетом акций компании, также надеется на изменения в управлении, которые могли бы дать ей право голоса в управлении компанией.

Напомним:

Сообщалось, что Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.

Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.

20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.

Позже стало известно, что соучредитель OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как его уволили 17 ноября. Стороны достигли принципиального согласия по его возвращению в компанию.

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Экономическая правда