Новости 23 ноября: новые санкции против россиян, Украина получила $400 миллионов от Британии

О санкциях. Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 23 ноября о применении экономических санкций против ряда россиян и российских компаний.

О деньгах от Британии. Государственный бюджет Украины 23 ноября получил около 400 миллионов долларов под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка для покрытия социальных расходов.

О Госспецсвязи. Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

О Коломойском. Шевченковский райсуд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу олигарха Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года включительно.

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О блокаде границы. Польские фермеры, которые присоединились к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продолжить свой протест до 3 января.

Эксклюзивы ЭП

Продай мне этот дрон. Как бюрократия тормозит разработку нового украинского оружия

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Украинские компании пытаются удовлетворить спрос армии на новые типы оружия. Пока что на их пути стоит лишь бюрократическая машина. (укр)

Доллары 1996 года, изношенные и поврежденные купюры: какую валюту имеют право обменять украинцы

Обмен старых и поврежденных долларов. ЭП объясняет, когда банки могут взимать комиссию за обмен валюты и какие доллары могут не принять.