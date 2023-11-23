Новости 23 ноября: новые санкции против россиян, Украина получила $400 миллионов от Британии
О санкциях. Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 23 ноября о применении экономических санкций против ряда россиян и российских компаний.
О деньгах от Британии. Государственный бюджет Украины 23 ноября получил около 400 миллионов долларов под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка для покрытия социальных расходов.
О Госспецсвязи. Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.
О Коломойском. Шевченковский райсуд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу олигарха Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года включительно.
О блокаде границы. Польские фермеры, которые присоединились к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продолжить свой протест до 3 января.
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Продай мне этот дрон. Как бюрократия тормозит разработку нового украинского оружия
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