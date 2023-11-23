Украина получила 400 миллионов долларов от Великобритании
Государственный бюджет Украины 23 ноября получил около 400 миллионов долларов под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка для покрытия социальных расходов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В ведомстве отметили, что привлеченные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.
Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсий и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий.
Кредит предоставляется на льготных условиях срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.
Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 2 млрд долларов США.
Напоминаем:
Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
Экономическая правда