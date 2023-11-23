Доллары 1996 года, изношенные и поврежденные купюры: какую валюту имеют право обменять украинцы

Обмен старых и поврежденных долларов. ЭП объясняет, когда банки могут взимать комиссию за обмен валюты и какие доллары могут не принять.

Останнім часом українці дедалі частіше скаржаться на складність обміну деяких купюр іноземних валют або на додаткову комісію за проведення таких операцій. Чому так відбувається? Коли банки можуть стягувати комісію за обмін валюти і які долари можуть не прийняти в обмінних пунктах та касах банків?

Обмін старих доларів

Найбільше побоювань у контексті можливості обміну старих доларів викликають купюри, випущені до 1996 року. Чому саме вони? З 1996 року в купюрах номіналом 20, 50 та 100 дол оновили дизайн і технологію захисту, тож зараз банкам складно перевірити справжність старих зразків американської валюти. Відмовляючи в їх обміні, касири страхуються від ризику отримати підробки.

ЯК ВИГЛЯДАЛИ 20, 50 та 100 доларів до 1996 року і після

У червні НБУ пояснив, що обмежень стосовно номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти немає і всі банкноти є законними платіжними засобами. Тобто всі американські долари, випущені з 1914 року, дійсні. Федеральна резервна система США не запроваджувала обмежень на розрахунки такими банкнотами.

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ЕП звернулася до кількох столичних обмінних пунктів з проханням обміняти долари, випущені до 1996 року і всі вони погодилися провести таку операцію.

Обмін зношених чи пошкоджених доларів

Обмін пошкоджених чи пом’ятих доларів також викликає певні занепокоєння, адже далеко не всі обмінні пункти і банки погоджуються їх прийняти. Однак, відповідно до постанови НБУ, банки та обмінні пункти повинні приймати зношені банкноти. Аби уникнути випадків безпідставної відмови у їх прийманні, у додатку до документа прописані всі ознаки зношених, але придатних до обміну купюр.

Влітку регулятор прибрав поняття "зношені банкноти". Залишилося лише поняття "банкноти, які мають ознаки сильного зношення". Тобто обмінні пункти і банки зобов’язані обмінювати банкноти, які українці звикли називати зношеними. Із сильно зношеними або пошкодженими банкнотами ситуація дещо інша.

Які долари можуть обміняти інкасо

Банкноти, які мають ознаки сильного зношення або пошкодження, банки можуть прийняти в рамках операції інкасо за поточною комісією для цієї послуги, розмір якої має вказуватися в касі. Значним зношенням або пошкодженням вважаються

розірвані (розрізані) на частини банкноти;

банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

банкноти із зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

банкноти з локальними плямами, зокрема видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки.

Значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для їх обміну на нові. На інкасо також приймають банкноти, які були раніше вилучені з обігу іноземною державою. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, зобов’язані розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи інкасо.

У липні видання "Мінфін" повідомило, що Нацбанк склав список із семи банків, які надають послуги інкасо. На той момент обміняти значно зношену чи пошкоджену валюту можна було в "Райффайзен банку" – 10% від суми обміну, ПУМБ – 12%, Акордбанку – 15%, Кредобанку – 15% (щонайменше 350 грн), Першому інвестиційному банку – 15%, Укрексімбанку – 20%, "МТБ банку" – 50%.

Однак невдовзі Укрексімбанк повідомив про призупинення приймання на інкасо зношених банкнот і банкнот, що вийшли з обігу. "Послуга призупинена у зв’язку з тимчасовим обмеженням можливостей банку з вивезення іноземних банкнот за кордон через повномасштабну агресію РФ проти України", – повідомили в банку.

При проведенні операції інкасо в Кредобанку клієнту необхідно відкрити рахунок.

У липні Нацбанк повідомив про плани державних Приватбанку та Ощадбанку запровадити послугу з приймання валюти на інкасо. Днями в Приватбанку ЕП розповіли, що вже запустили таку послугу в Дніпрі в рамках пілотного проєкту, а до кінця року зроблять цю функцію доступною в усіх відділеннях України.

Умови операції інкасо в цій установі такі: комісія становить 10%, суму зараховують на валютну картку клієнта (достатньо оформити віртуальну картку). У банку уточнили, що наразі приймають на інкасо долари та євро.

Що робити, якщо відмовили в обміні

Якщо банк чи обмінний пункт відмовили клієнту в обміні валюти, Нацбанк має алгоритм заходів. Такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, а і як потенційна ознака шахрайської діяльності.

Нацбанк залежно від рівня вчиненого правопорушення передбачив максимальні штрафи: для банків – до 400 тис грн (із збільшенням штрафів за суттєві порушення), для обмінних пунктів – до 5% від розміру власного капіталу.

У разі порушення прав споживачів банком або небанківською фінансовою установою клієнту треба звернутися із скаргою до їх керівництва. Якщо реакції не буде, тоді слід звернутися до НБУ. Детальнішу інформацію можна знайти тут. Звернення також можна оформити через контакт-центр регулятора.