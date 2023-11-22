Новости 22 ноября: очередной транш макрофина от ЕС, суд открыл дело о банкротстве МАУ
О транше макрофина от ЕС. Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
О МАУ. Хозяйственный суд г. Киева 22 ноября решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).
О ставках по микрокредитах. Верховная Рада на заседании 22 ноября приняла в целом законопроект №9422, ограничивающий ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.
О блокаде границы. Федерация работодателей Украина оценила ущерб, который понесла экономика Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками, более чем в 400 миллионов евро.
О бронировании ФЛП. ФЛП и гиг-контрактеры не будут подлежать бронированию - Минобороны и Генштаб ВСУ не поддержали это предложение.
Эксклюзивы ЭП
Сверхналоги на сверхприбыли: почему государство облагает налогом банки "задним числом" и что это изменит?
21 ноября Верховная Рада приняла закон, который существенно увеличивает ставку налога на прибыль для банков. С банков взыщут половину прибыли за 2023 год. Сколько денег это принесет бюджету и как это решение повлияет на устойчивость банков? (укр)
Экономист с бензопилой. Как новый президент Аргентины будет выводить страну из кризиса?
Президентские выборы в Аргентине выиграл радикальный либертарианец Хавьер Милей. Кто он, почему его обещаниям поверили аргентинцы и как он относится к Украине? (укр)