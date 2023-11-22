Блокада границы: украинская экономика уже понесла 400 миллионов евро убытков – ассоциация

Федерация работодателей Украина оценила ущерб, который понесла экономика Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками, более чем в 400 миллионов евро.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика испытала. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков по расчету утраченной доходности – 350 евро за простой, за сутки", – отметил он.

Напоминаем:

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Один день стачки польских перевозчиков на польско-украинских пунктах пропуска в среднем стоит одной компании 1 млн грн.

На территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной "Вышнее Немецкое". Впоследствии движение было разблокировано.

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной в очередях в трех направлениях находятся около 2 900 грузовиков.

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