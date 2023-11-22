Суд открыл дело о банкротстве МАУ

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Хозяйственный суд г. Киева 22 ноября решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Об этом известно из заседания суда по делу №910/16870/23.

Ранее, 31 октября, государственный "Укрэксимбанк" подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.

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Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражный управляющий Татьяна Носенко.

Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

Напоминаем:

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Имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ".

Имущество авиакомпании распродают дешевле "рынка", что может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве авиакомпании уже до конца этого года.

В 2022 году "МАУ" прекратила полеты на фоне конфликта партнеров Арона Майберга и Игоря Коломойского.

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании "Роза Ветров", которую также связывают с Игорем Коломойским.

В апреле 2023 года сообщалось, что компанией "Международные авиалинии Украины" будет управлять группа олигарха Игоря Коломойского - его партнер Арон Майберг вышел из учредителей МАУ.