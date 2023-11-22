Рада существенно ограничила ставки по микрокредитам

Верховная Рада на заседании 22 ноября приняла в целом законопроект №9422, ограничивающий ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг" проголосовали 255 нардепов.

Закон вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту" и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

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Также в нем предлагают запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре.

В то же время кредитодатель будет обязан передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также проводить оценку кредитоспособности заемщика.

Закон предоставляет полномочия Нацбанку устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также составляющим расчета дневной процентной ставки.

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По данным Нацбанка, в Украине фиксируется сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых.

При этом средний размер ссуды, которую берет человек в микрофинансовые компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5%. Следовательно, через 14 дней, наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн.

Также законопроект предусматривает изменения в законодательство во исполнение обязательств Украины в рамках Меморандума с МВФ в части отношений НБУ с банками.

Напоминаем:

Законопроект №9422, призванный ввести ограничение процентных ставок по потребительским кредитам, претерпел изменения ко второму чтению.