Новости 13 ноября: в РФ, несмотря на санкции, ввозят элитные авто, заочный арест для Дубневича

О РФ и элитных авто. С 15 марта 2022 года, когда ЕС и США запретили экспорт в Россию дорогих авто, на территорию страны попали по меньшей мере 1319 роскошных машин общей стоимостью 229,6 млн долларов.

О Дубневиче. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13 ноября заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему народному депутату Украины Ярославу Дубневичу, подозреваемому в хищении газа на 2,1 млрд гривен.

О польских перевозчиков. Представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

О черноморском коридоре. Гуманитарным коридором в Черном море, который Украина запустила после одностороннего выхода России из зерновой сделки, из украинских портов вышли 100 судов.

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О реформе градостроительства. В Европейской комиссии рекомендуют Украине ветировать закон №5655 о реформе сферы градостроительной деятельности.

Эксклюзив ЭП



Правительство должно НБУ почти 700 миллиардов. Кто обогащается на этих долгах?

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Большинство денег, которые в этом году получит НБУ от выплат по облигациям Минфина, останется у банков, а бюджет рискует потерять до 100 млрд грн. (укр)