ЕК не рекомендует Украине применять закон о реформе градостроительства

В Европейской комиссии рекомендуют Украине ветировать закон №5655 о реформе сферы градостроительной деятельности.

Это следует из отчета о политике расширения ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"Украине следует воздержаться от принятия закона о градостроительной деятельности в его нынешней форме, поскольку он создает риски добропорядочности, возникающие в результате делегирования чрезмерных контрольных полномочий в сфере городского планирования от государственных предприятий к частным организациям, и приводит к ослаблению полномочий местных властей в этой сфере", - говорится в отчете Еврокомиссии.

По мнению ЕК, в Украине, в частности, еще не созданы правила надзора за деятельностью местных органов власти в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления; стране следует продолжить работу по предоставлению юридической правосубъектности муниципалитетам в соответствии с публичным правом на основе европейской практики.

Реклама:

Напоминаем:

Уж почти год закон № 5655 ожидает подписи президента.

Среди тех, кто выступает за закон № 5655, есть одна из его инициаторов, депутат от "Слуг народа" Елена Шуляк. Ее даже называли лоббистом данной законодательной инициативы.

Реклама:

Законопроект №5655, в котором, как считается, лоббируются интересы застройщиков, вызвал неприятие в обществе.

В декабре 2022 года петиция с требованием ветировать закон № 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности набрала необходимое количество голосов в рекордно сжатые сроки.

Кроме того, как заявляли в НАПК, многочисленные новеллы законопроекта направлены на полное уничтожение любой действенной ответственности застройщиков за самовольное строительство.

Законопроект подвергли сокрушительной критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады. Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".

Даже во фракции "Слуга народа", от которой инициировали законопроект № 5655, оказались не согласны с его положениями.

Резко против закона выступили в Ассоциации городов Украины. А 39 мэров сделали личное совместное заявление против так называемой градостроительной реформы.