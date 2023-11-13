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Дело о хищении газа: ВАКС заочно арестовал нардепа Дубневича

Понедельник, 13 ноября 2023, 17:58 - Алексей Павлыш
 
ФОТО: FACEBOOK.COM/DUBNEVYCH

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13 ноября заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему народному депутату Украины Ярославу Дубневичу, подозреваемому в хищении газа на 2,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Напомним: 

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич. 

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Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".

11 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Поскольку народный депутат скрывается от органа следствия, 17 октября детективы НАБУ объявили его в розыск. А 27 октабря ВАКС постановил принудительно доставить на судебное заседание народного депутата Ярослава Дубневича.

Позже ВАКС объявил Дубневича, которого обвиняют в незаконном завладении 93 млн грн "Укрзализныци", в международный розыск.

Экономическая проавда

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