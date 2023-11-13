В РФ в обход санкций завезли более 1300 элитных авто на $230 миллионов – СМИ

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С 15 марта 2022 года, когда ЕС и США запретили экспорт в Россию дорогих авто, на территорию страны попали по меньшей мере 1319 роскошных машин общей стоимостью 229,6 млн долларов.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на закрытые данные Федеральной таможенной службы РФ.

"Сразу же после введения санкций ввоз в Россию автомобилей многократно упал: за девять с половиной месяцев 2022 года через российскую таможню прошло не менее 378 машин стоимостью от 100 тысяч долларов каждая.

Однако с началом 2023 года их поток возобновился - до середины октября, то есть тоже за девять с половиной месяцев, в страну ввезли не менее 941 такую машину", - говорится в сообщении.

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Всего издание насчитало 12 компаний, чьи автомобили стоимостью более 100 тысяч долларов попадали в Россию.

При этом наиболее востребованными оказались авто марки Land Rover: с момента введения санкций в Россию импортировали 551 автомобиль компании. На втором месте Mercedes-Benz с 226 машинами, на третьем - Porsche со 177 авто.

"Также за 19 подсанкционных месяцев было ввезено не менее 104 BMW, 99 Audi, 97 Toyota, девять Cadillac, семь Rolls-Royce, шесть Jeep и одну Maserati. Кроме того, в Россию попали по меньшей мере 42 суперкара: 32 Lamborghini и 10 Ferrari.

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Самый дорогой ввезенный автомобиль - Ferrari 812 Competizione за почти 534 тысячи долларов", - добавляет "Верстка".

Также сообщается, что импортировали автомобили преимущественно через посредников в третьих странах. Чаще всего это были компании из Кыргызстана, Турции, ОАЭ и Беларуси.

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Экономическая правда