Новости 1 ноября: россияне снова ударили по Кременчугскому НПЗ, Приватбанк нарастил чистую прибыль

О Кременчугском НПЗ. Россияне беспилотниками атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, информация о разрушениях выясняется.

О Приватбанке. Чистая прибыль государственного Приватбанка за январь-сентябрь 2023 года составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Об ожиданиях бизнеса. Украинский бизнес ухудшил индекс ожиданий деловой активности ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

О ФРС. Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%.

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О газовых хранилищах. Газовые хранилища в ЕС почти полностью заполнены, что заставляет энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине накануне пикового спроса в зимние месяцы.

Эксклюзивы ЭП

Украина теряет валюту из-за "черного" зерна. Как власти пытаются перекрыть схемы с экспортом урожая

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Миллиарды долларов не возвращаются в страну. Как недобросовестные экспортеры выводят валюту из Украины и почему правоохранители, Нацбанк и правительство только сейчас начали активно бороться со схемным экспортом зерна. (укр)

Выход на пенсию в Украине: кто и когда уходит на "отдых" и сколько будет получать

Какие пенсионные системы существуют в Украине, во сколько лет можно выйти на пенсию, каким категориям и на какой размер пенсионных выплат рассчитывать? (укр)